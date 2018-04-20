Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, “Fatsa, 21 vilayetten büyük bir ilçe ve vergisini daha fazla ödeyen bir yerdir. Bu anlamda ekonomik anlamda OSB’nin güçlenmesi ile birlikte ekonomik anlamda önü açıktır" dedi.

Tayfun Karataş, Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) büyümesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "İstihdama çok önem veren bir ilçeyiz. Belli mesafeye geldik. İkinci etabın açılması ile birlikte Karadeniz Bölgesi’nin en büyük OSB’si Fatsa’da olacak. Toplamda 12 bin istihdam sağladığı takdirde kendi kabuğunda kavrulacak duruma gelecektir Fatsa OSB. 21 vilayetten büyük bir ilçe ve vergisini daha fazla ödeyen bir Fatsa’nın ekonomik anlamda önü açıktır. Bizlerde bunun için çabalıyoruz ve gelişimde olan ilçemiz için bu durum çok önemli. Bizler de bu gelişimlerinin sağlanması için çabalıyoruz. Üretime dayalı ekonominin olması ilçedeki esnaflara da hareket sağlayacaktır. Devamlı üretim yapmak hedefimiz olmalıdır. Birçok il farklı ülkeleri ihracat yapamazken ülkemizde Fatsa çok önemli ülkelere ihracat yaparak adından söz ettiriyor" diye konuştu.