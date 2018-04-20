HABER

Karataş: "Fatsa’nın ekonomik gücü OSB olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, “Fatsa, 21 vilayetten büyük bir ilçe ve vergisini daha fazla ödeyen bir yerdir.

Karataş: "Fatsa’nın ekonomik gücü OSB olacak"

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, “Fatsa, 21 vilayetten büyük bir ilçe ve vergisini daha fazla ödeyen bir yerdir. Bu anlamda ekonomik anlamda OSB’nin güçlenmesi ile birlikte ekonomik anlamda önü açıktır" dedi.
Tayfun Karataş, Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) büyümesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "İstihdama çok önem veren bir ilçeyiz. Belli mesafeye geldik. İkinci etabın açılması ile birlikte Karadeniz Bölgesi’nin en büyük OSB’si Fatsa’da olacak. Toplamda 12 bin istihdam sağladığı takdirde kendi kabuğunda kavrulacak duruma gelecektir Fatsa OSB. 21 vilayetten büyük bir ilçe ve vergisini daha fazla ödeyen bir Fatsa’nın ekonomik anlamda önü açıktır. Bizlerde bunun için çabalıyoruz ve gelişimde olan ilçemiz için bu durum çok önemli. Bizler de bu gelişimlerinin sağlanması için çabalıyoruz. Üretime dayalı ekonominin olması ilçedeki esnaflara da hareket sağlayacaktır. Devamlı üretim yapmak hedefimiz olmalıdır. Birçok il farklı ülkeleri ihracat yapamazken ülkemizde Fatsa çok önemli ülkelere ihracat yaparak adından söz ettiriyor" diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklamasıSelahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıtMetin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.