İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, vücudun ramazana hazırlanması gerektiğini belirterek, "Vücudun suya çok ihtiyacı var. Ramazan uzun ve sıcak günler olacak. İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur, susuzluk baş ağrıtır. Su tek başına değil, tuzla beraber olmalı. İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım. Şimdiden vücudu optimize etmek için sağlıklı bir şekilde vücudu hazırlamak için herkes su içmeye başlasın." dedi.

Düzce Valiliği tarafından organize edilen "Okur-Yazar Buluşmaları" etkinliğine katılmak üzere kente gelen Karatay, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karatay, yoğun geçecek seçim sürecinde siyasilere, genel olarak her zaman sağlıklı beslenmelerini önerdiğini söyledi.

- "Bol bol kemik suyu içilirse bütün günü dinç geçirirsiniz"

Sağlıklı beslenme alanında çalışmalar yaptığını anımsatan Karatay, "Yoğun çalışanlar, seçime katılanlar da çok iyi bir 'Karatay kahvaltısı' ile güne başlamalı. Karatay kahvaltısında hür dolaşan köy tavuğundan elde edilmiş tavuk yumurtası var. Yolda gelirken de gördüm, inekler ve koyunlar otluyordu. Düzce yeşillik içinde, bunun kıymetini bilmek gerekir. Yumurta sarısıyla beraber yenildiği zaman hem oruç tutanlar dinç kalır, hem de ağır çalışanlar dinç kalır. Özellikle bir de paça çorbası. Mutlaka sevdiğiniz kadar kelle paça, işkembe bol bol içmelisiniz. Bir de 'Et bulamıyoruz, et alamıyoruz' diyenler var. Zaten ülkemizde Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na et yiyor herkes ama kemik suyu çok önemli. Kemiğin içinde bulunan mineraller, proteinler ve yağlar çok önemli. Bol bol kemik suyu içilirse bütün günü dinç geçirirsiniz." diye konuştu.