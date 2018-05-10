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Karatay'dan "ramazana su içerek hazırlanın" tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay: - "Ramazandan önce vücudu hazırlamamız lazım. Vücudun suya çok ihtiyacı var. Ramazan uzun ve sıcak günler olacak. İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur, susuzluk baş ağrıtır" - "Su tek başına değil, tuzla beraber olmalı. İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım. Şimdiden vücudu optimize etmek için sağlıklı bir şekilde vücudu hazırlamak için herkes su içmeye başlasın"

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, vücudun ramazana hazırlanması gerektiğini belirterek, "Vücudun suya çok ihtiyacı var. Ramazan uzun ve sıcak günler olacak. İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur, susuzluk baş ağrıtır. Su tek başına değil, tuzla beraber olmalı. İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım. Şimdiden vücudu optimize etmek için sağlıklı bir şekilde vücudu hazırlamak için herkes su içmeye başlasın." dedi.

Düzce Valiliği tarafından organize edilen "Okur-Yazar Buluşmaları" etkinliğine katılmak üzere kente gelen Karatay, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karatay, yoğun geçecek seçim sürecinde siyasilere, genel olarak her zaman sağlıklı beslenmelerini önerdiğini söyledi.

- "Bol bol kemik suyu içilirse bütün günü dinç geçirirsiniz"

Sağlıklı beslenme alanında çalışmalar yaptığını anımsatan Karatay, "Yoğun çalışanlar, seçime katılanlar da çok iyi bir 'Karatay kahvaltısı' ile güne başlamalı. Karatay kahvaltısında hür dolaşan köy tavuğundan elde edilmiş tavuk yumurtası var. Yolda gelirken de gördüm, inekler ve koyunlar otluyordu. Düzce yeşillik içinde, bunun kıymetini bilmek gerekir. Yumurta sarısıyla beraber yenildiği zaman hem oruç tutanlar dinç kalır, hem de ağır çalışanlar dinç kalır. Özellikle bir de paça çorbası. Mutlaka sevdiğiniz kadar kelle paça, işkembe bol bol içmelisiniz. Bir de 'Et bulamıyoruz, et alamıyoruz' diyenler var. Zaten ülkemizde Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na et yiyor herkes ama kemik suyu çok önemli. Kemiğin içinde bulunan mineraller, proteinler ve yağlar çok önemli. Bol bol kemik suyu içilirse bütün günü dinç geçirirsiniz." diye konuştu.

Karatay, Düzce'nin en önemli tarım ürünlerinin başında fındığın geldiğini belirterek, "Burada fındık çok. Yalnız lütfen fındığınızı ilaçlamayın. Bu tarım zehirleri canlıları öldürüyor, sizi, bizi de öldürüyor. Bütün mesele bu, kanserin artmasının sebebi de bu. Köy tereyağında bol 2-3 yumurta, kahvaltıdan eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Ramazan da oruç tutanlara tavsiyelerinin sorulması üzerine Karatay, şu bilgileri paylaştı:

"Ramazan da zaten Karatay prensiplerine çok uyuyor. Karatay'da 2 öğün beslenme var. İki öğün yenilince doğal, yeterli ve çok yenilmesi lazım. Sahur yapmak, kahvaltı yapmak demektir. Kahvaltının yumurtası, tereyağı, zeytin, fındık, fıstık, çay ile yapılması lazım. Ama çay, kahve, süt içildiği zaman şekersiz olacak. Bol su içilecek.

Ramazandan önce vücudu hazırlamamız lazım. Vücudun suya çok ihtiyacı var. Ramazan uzun ve sıcak günler olacak. İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur, susuzluk baş ağrıtır. Su tek başına değil, tuzla beraber olmalı. İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım. Şimdiden vücudu optimize etmek için sağlıklı bir şekilde vücudu hazırlamak için herkes su içmeye başlasın. Herkes bol bol suyunu içsin, aynı zamanda bol bol kaya tuzunu kullanmaya başlasın."

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Düzce Canan Karatay Düzce Valisi Zülkif Dağlı

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