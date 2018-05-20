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Karatepe kilimleri ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kök boyayla renklendirilen iplikten üretilen dünyaca ünlü Karatape kilimleri, görenlerde hayranlık uyandırıyor.

Yusuf BAŞTUĞ/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kök boyayla renklendirilen iplikten üretilen dünyaca ünlü Karatape kilimleri, görenlerde hayranlık uyandırıyor.

Kadirli Belediyesi Kilim Evi'nde kadınlar, dokuma tezgahlarında kök boyayla boyandığı için güneş altında bile solmayan Karatepe kilimi üretiyor. Tezgah başına geçen kadınların dokuduğu kilimlerin metrekaresi 200 ile 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İlçeye gelen devlet büyükleri ve misafirlere hediye edilen, yurt içi ve yurtdışına da satılan kilimler, aynı zamanda dokuma yapan kadınların geçimine de katkı sağlıyor.

SOLMAYAN TARİH

Tam 32 yıldır kilim dokuyan ve öğrenmek isteyenlere de eğitim veren Makbule Koca, ünü Türkiye sınırlarını aşan Karatepe kilimlerinin en büyük özelliğinin ipliklerde kullanılan kök boya ve Türk kültüründe önemli yeri olan desenler olduğunu söyledi. Ağaç yaprakları, kökleri ve çiçeklerinden elde edilen kök boyanın güneş altında bile solmadığını aksine zaman geçtikçe daha da belirgenleştiğini aktaran Makbule Koca, "Karatepe kilimi asla solmaz ve yıllar geçtikçe rengi daha da canlanır. Türk kültürünün tarihi motifleri kilimlere işlenerek geleceğe taşınıyor. Kilimlerimiz çift taraflı kullanılabiliyor. Tezgah başına geçen kadınlarımız yaklaşık 1 haftada kilim dokuyor. Kilimlerimizin metrekaresi 200 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor" diye konuştu.

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