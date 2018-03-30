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Karavil, TSO başkanlığına adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve Abdulkadir Karavil Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Abdulkadir Karavil, 14 Nisan günü, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı için yapılacak seçimde sarı listeden aday olduğunu duyurdu.

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve Abdulkadir Karavil Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Abdulkadir Karavil, 14 Nisan günü, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı için yapılacak seçimde sarı listeden aday olduğunu duyurdu.

14 Nisan günü yapılacak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçiminde Sarı listeden adaylığını açıklayan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Karavil, tanıtım toplantısında hedeflerini sıraladı. 4 yılda 50 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Karavil, Diyarbakır'ı üretim üssü haline getireceklerini söyledi. Diyarbakır'ı ekonomik olarak şaha kaldıracak potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini savunan Karavil, "Diyarbakır kadim bir kenttir. Tarihi bir zenginliğe sahip olan bu kent, neden ekonomik olarak da zenginleşmesin? Diyarbakır'ı ekonomik olarak şaha kaldırmak için potansiyelleri harekete geçirmek lazım. Bizler bu potansiyellerin neler olduğunu iyi biliyoruz. Bu kadim kentin turizmini harekete geçirmeliyiz. Bu kadim kentin turizminin üzerinde tozlar oluşmuş, biz bu tozları kaldırmak istiyoruz. Turizmi geliştirdiğimiz müddetçe hem istihdam sağlanacak hem de gençlerimizin başka kentlere gidip, iş aramayacaklar. Diyarbakır'ı ticaret ve sanayi alanında geliştirmeliyiz. Diyarbakır'ı aynı zamanda sağlık turizmi merkezi haline dönüştürmeliyiz. Tarımın başladığı ilk yer olan bu topraklarımızı daha verimli hale getirmeliyiz. Ortaklaşmaya özen göstermeliyiz. Burada ortaklaşa fabrikalar kurmalıyız. Organize Sanayi Bölgesi'nde hedefimiz 4 yıl içerisinde 50 bin kişiye istihdam sağlamaktır. Turizmin ve tekstilin kentimizde gelişmesinde büyük bir istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Kentimizi bir üretim üssü haline getirmeliyiz" dedi.

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