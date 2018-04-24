Karaya oturan gemide yangın çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürüklenerek karaya oturduktan sonra ikiye bölünen kuru yük gemisinin makine kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı karayolu tersaneler bölgesinde söküm işlemleri devam eden "Berra G.Moroni" isimli kuru yük gemisinin makine kısmında alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geminin sökümü sırasında makine kısmına isabet eden kıvılcımın yangına neden olduğunu belirterek, "Kısa sürede 3 ekibimizle yangına müdahale ettik. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

- Olay

İzmir'den Rusya'ya giden Komorlar bandıralı, "Berra G. Moroni" isimli kuru yük gemisi 19 Ocak'ta fırtına nedeniyle sürüklenerek tersaneler bölgesinde karaya oturmuş ve gemi ortadan bölünmüştü. Gemiden halatlar aracılığıyla 5 Azerbeycanlı, 3 Gürcistanlı, 1 Ukraynalı ve 3 Türk olmak üzere 12 personel Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince tahliye edilmişti.