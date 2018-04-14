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Karaya vuran caretta caretta öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:35 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kıyıya vuran caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası, bir süre can çekiştikten sonra öldü.

Doğan ÇİZMECİ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kıyıya vuran caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası, bir süre can çekiştikten sonra öldü. Çeşme'nin Şifne Mahallesi'nde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu. Naylon parçaları yiyerek soluksuz kaldığı değerlendirilen caretta caretta, bir süre can çekişip öldü. Vatandaşlar, ölen deniz kaplumbağasını gömdü. Caretta caretta'nın öldüğünü gören Edip Özkök, "Uzun yıllardır burada balıkçılık yapıyorum. İlk kez caretta caretta'nın karaya vurduğunu ve can çekiştiğini gördüm. Büyük olasılıkla, ince naylon parçalarını yem diye yemesi sonucu bu hale gelip, karaya vurdu" dedi.

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