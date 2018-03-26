Karayolları yol bakım işinde çalışanlardan iş bırakma eylemi

Tokat’ta karayolları yol bakım işinde çalışan işçiler yarım gün işi bırakma eylemi yaptı.

Tokat Karayolları 74’ncü Şube Müdürlüğünde çalışan işçiler kadro isteklerini dile getirerek eylem yaptı. İşçiler adına basın açıklaması yapan Yol-İş Sendikası 1 No’lu Samsun 74’ncü Şube Temsilcisi Duran Dönmez, 696 Sayılı Kanun Hükmünde ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeronların çalıştırdığı işçilerin bir bölümünün kadroya alınması memnuniyetle karşılandığını söyledi. Karayolları yola bakım işinde çalışanların kadro dışı kaldığını ileri süren Dönmez, "Söz konusu kararnameyle karayollarında asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri ’anahtar teslimi’ olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil der türlü asıl işleri yapan işçilerin kadroya alınmaması, Köylere Hizmet Götüme Birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılması, il özel idarelerinde 5 ay 29 gün çalışan işçilerin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılma hakkından yoksun bırakılması, bizlerde hayal kırıklığı oluşturmuş, çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür. Kadroya geçişte taşeron yanında çalışanları işçiler arasında ayrım yapılması, bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır." dedi.

Dönmez, beklentilerini dile getirerek, "Karayolları Genel Müdürlüğünde muvazaalı, yani kanuna karşı hileli olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslimi işlerde, taşeron yanında çalışan işçi arkadaşlarımızın kurumlarında kadrolarına geçirilmesini, il özel idarelerinde taşeron yanında çalışan işçilerin şirket marifetiyle değil, doğrudan kadroya alınmalarını, Belediyelerde ve il özel İdarelerinde kısmi süreli olarak 5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin; taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapan ve adil olmayan bu düzenlemeyi değiştireceklerini, tüm taşeron işçilerinin başlangıçta açıklandığı kapsama alınıp kadrolarına kavuşacaklarını bekliyor, Cumhurbaşkanımızın mağdur edilen bu işçileri de aileleriyle birlikte sevindireceklerine inanıyoruz" diye konuştu.