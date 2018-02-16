HABER

Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 08:28 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, bakım ve onarım, montaj çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresinde bulunan Deliklitaş Tüneli'nin her iki tüpünde 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Metris Kavşağı-Gaziosmanpaşa Kavşağı kesimi arasında bulunan Karadeniz Mahallesi mevkisinde 200 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde diğer şeritlerden sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunun 1 ve 2. kilometrelerinde serbest geçiş sistemi montaj çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde bant aktarması yapılarak ulaşım Torbalı yönünde iki yönlü gerçekleştirilecek.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresinde Erkmen Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Afyonkarahisar Belediyesine ait toplayıcı yoldan sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 0-3 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü veriliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir-aydın otoyolu TEM Otoyolu yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Didim’de taşeronların başvuru işlemleri tamamlandı

Didim’de taşeronların başvuru işlemleri tamamlandı

Başkent’te ‘2019’a Doğru Erzurum’ gündemi

Başkent’te ‘2019’a Doğru Erzurum’ gündemi

Bingöl: “Ilıca Şeker Fabrikası’nı Erzurumlular almalı”

Bingöl: “Ilıca Şeker Fabrikası’nı Erzurumlular almalı”

Mülteci üniversite öğrencilerinin sorunları masaya yatırıldı

Mülteci üniversite öğrencilerinin sorunları masaya yatırıldı

Aydın’da ‘Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam’ semineri yapıldı

Aydın’da ‘Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam’ semineri yapıldı

Çandıroğlu, müdürler ve öğretmenlerle toplantıda buluştu

Çandıroğlu, müdürler ve öğretmenlerle toplantıda buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.