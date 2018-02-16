Karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, bakım ve onarım, montaj çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresinde bulunan Deliklitaş Tüneli'nin her iki tüpünde 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Metris Kavşağı-Gaziosmanpaşa Kavşağı kesimi arasında bulunan Karadeniz Mahallesi mevkisinde 200 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde diğer şeritlerden sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunun 1 ve 2. kilometrelerinde serbest geçiş sistemi montaj çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde bant aktarması yapılarak ulaşım Torbalı yönünde iki yönlü gerçekleştirilecek.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresinde Erkmen Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Afyonkarahisar Belediyesine ait toplayıcı yoldan sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 0-3 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü veriliyor.