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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 08:27 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolun Ispartakule Kavşağı-Mahmutbey Batı Kavşağı arasındaki mevcut 154 kilovat havai hattın, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından sökülmesi çalışmaları dolayısıyla, bugün ve yarın 00.00-05.00 saatleri arasında 15'er dakika aralıklı olmak üzere otoyol iki yönlü ulaşıma kapatılacak.

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 30. kilometresindeki Karakaya mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun iki yönü de trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanacak.

Artvin -Yusufeli yolunun 60-61 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2018'e kadar trafik tek şeritten kontrollü olarak akacak.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Nizip-Birecik geçişlerinde 15-30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılacak.

Milas-Bodrum yolunun 0-1. kilometreleri arasında Güllük Havalimanı Kavşağı ile Belören-Hadim yolunun 0-16. ve 25-28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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