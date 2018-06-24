Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarımı yapılıyor. Bu nedenle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize devlet yolunun 9. kilometresindeki (Kaşüstü mevkisi) hemzemin geçit, Kaşüstü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trabzon-Rize yönünde seyreden araçlar Yomra girişindeki hemzemin geçidi, Rize-Trabzon yönünde gidenler ise aynı yolun 5. kilometresindeki Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ek hizmet binası mevkisindeki hemzemin geçidi kullanarak dönüş yapabiliyor. Kaşüstü mevkisinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Burayı kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.