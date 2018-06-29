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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 08:44 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle yol daraltmasına gidiliyor. Ulaşıma Aksaray-Nevşehir istikametindeki diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Niksar devlet yolunun 66-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 36. kilometresindeki Çayeli Kaptanpaşa Kavşağı, 40-41. kilometrelerindeki Çayeli Hüsrev Kavşağı viyadük geçişi ve 56-57. kilometrelerindeki Pazar Tüneli çıkışı-Kız Kalesi mevkilerinde yürütülen ışıklı sinyalizasyon tesisi montaj çalışmaları nedeniyle 17 Temmuz'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Subaşı-Hasdal devlet yolunun Subaşı Kavşağı kesiminde kiriş nakli çalışmaları yapılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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