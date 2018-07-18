Karayollarında durum

Karayollarının yapım, onarım, üstyapı ve kavşak çalışması gerçekleştirilen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 6-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-27. kilometrelerindeki (Torul geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan, iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı'nda köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 22-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.