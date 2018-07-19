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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 08:27 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışması yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım her iki yönde 2'şer şeritten gerçekleştiriliyor.

Taşucu-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka yolunun 10. kilometresindeki Cankurtaran Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde Borçka-Hopa yönünde trafik eski devlet yoluna yönlendirilecek.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21 kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 69-73 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 39-45 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Ankara-Polatlı istikametinden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinde iki yönlü devam ediyor.

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