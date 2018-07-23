HABER

Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 08:31 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-14. kilometreleri, Göcek Tüneli'nin sağ tüpündeki (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım tünelin geliş şeridinden (sol tüp) iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 45-52. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometrelerinde üstyapı, Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak çalışmaları yapılıyor.

Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

PARTNERGözlüksüz çıkmadıGözlüksüz çıkmadı
Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkacak mı? Kritik gün bugünBedelli askerlikte 28 gün şartı kalkacak mı? Kritik gün bugün
TSK duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildiTSK duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası

'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 23 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Adnan Oktar için oğlunu terk etmiş!

Adnan Oktar için oğlunu terk etmiş!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkacak mı? Kritik gün bugün

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkacak mı? Kritik gün bugün

TSK duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bedelli askerlik saat kaçta belli olacak? Bedelli askerlik ne kadar? Yaş sınırı kaç?

Bedelli askerlik saat kaçta belli olacak? Bedelli askerlik ne kadar? Yaş sınırı kaç?

Adnan Oktar'ın karanlık arşivi! Fişleme belgeleri bulundu

Adnan Oktar'ın karanlık arşivi! Fişleme belgeleri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.