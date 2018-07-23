Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-14. kilometreleri, Göcek Tüneli'nin sağ tüpündeki (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım tünelin geliş şeridinden (sol tüp) iki yönlü sağlanıyor.
Tokat-Niksar yolunun 45-52. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometrelerinde üstyapı, Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak çalışmaları yapılıyor.
Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Adnan Oktar'ın karanlık arşivi! Fişleme belgeleri bulundu
Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?
'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası
TSK istatistiklerine göre bedelli askerlik beklentisi katlanarak artmış
Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum