Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Ankara yolunun 25-26. kilometrelerindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Kars-Selim-Sarıkamış yolunun 21-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-27. kilometrelerindeki (Torul geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Balçova-Bornova yönündeki Gaziemir Kavşağı 6. Sanayi katılım kolunun emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Samsun-Ordu yolunun 22-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

