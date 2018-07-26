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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 08:45 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 3 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde otoyolun Adapazarı-İzmit yönü trafiğe kapatılarak, trafik akışı Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 13 Ağustos'a kadar otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin verilecek.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşaklarında köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 17-25. kilometrelerinde (Bartın geçişi) üstyapı çalışmalarına başlandı.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresindeki Erkmen Köprülü Kavşağı yan yollarında yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek Tüneli sağ tüpünün gidiş şeridinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım geliş şeridinden (Göcek Tüneli sol tüpü) iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Amasra-Kurucaşile yolunun 22-23. kilometrelerinde menfez geçişi çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Seferihisar-Kuşadası yolunun 22-38 ve 56-57. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Sürücülerin söz konusu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkatli etmesi gerekiyor.

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