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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 08:42 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle söz konusu kesimde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine kapatıldı. Bu mevkide trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışması nedeniyle ulaşıma her iki yönde ikişer şeritten izin veriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun 9-11. kilometrelerinde bordür yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Soma-Akhisar yolunun 28-30. kilometrelerinde (Kırkağaç mevkisi) İzmir-İstanbul Otoyolu kapsamında alt geçit çalışmaları yapılacak. Bu nedenle yol araç trafiğine kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresinde Ovit Tüneli'ndeki üstyapı çalışmaları nedeniyle İspir-İkizdere istikametinde ulaşım tünel içinden kontrollü, İkizdere-İspir yönünde ise Ovit geçidinden (eski yol) yapılıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde 09.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu kesimde trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Isparta-Eğirdir yolunun 33-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 11-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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