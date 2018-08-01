Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle söz konusu kesimde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine kapatıldı. Bu mevkide trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışması nedeniyle ulaşıma her iki yönde ikişer şeritten izin veriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun 9-11. kilometrelerinde bordür yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Soma-Akhisar yolunun 28-30. kilometrelerinde (Kırkağaç mevkisi) İzmir-İstanbul Otoyolu kapsamında alt geçit çalışmaları yapılacak. Bu nedenle yol araç trafiğine kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.