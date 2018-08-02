Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 08.00-17.30 saatlerinde otoyolun Adapazarı-İzmit yönü ulaşıma kapatıldı. Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen araçların İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılmalarına izin veriliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Konya-Karapınar-Ereğli yolunun 0-66. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine dikkat edilmesi gerekiyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-27. kilometrelerindeki (Torul geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Manisa yolunda bulunan Sabuncubeli Tüneli'nin elektro-mekanik çalışmaları nedeniyle Manisa-İzmir istikametindeki tüpü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Sabuncubeli geçişine yönlendiriliyor.
Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 30-34. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Sabah 06.00'da gelen dehşet!
Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı: Annemden harçlık alırım
Muharrem İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek
ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum