Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle söz konusu kesimde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle İspir-İkizdere istikametinde ulaşım tünel içinden kontrollü yapılıyor. İkizdere-İspir yönünde trafik akışı Ovit geçidine yönlendiriliyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Sanayi katılım kolunda yol yapım çalışması nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.
Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
İtalya’nın Mussomeli kentinde yazlık evler 1 Euro
Rus şarkıcıdan Instagram kazası! Sosyal medyayı salladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak
Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum