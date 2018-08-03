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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 08:40 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle söz konusu kesimde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle İspir-İkizdere istikametinde ulaşım tünel içinden kontrollü yapılıyor. İkizdere-İspir yönünde trafik akışı Ovit geçidine yönlendiriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Sanayi katılım kolunda yol yapım çalışması nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

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