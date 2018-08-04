Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerinde (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-46 ve 63-65. kilometrelerinde (Bahçe mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu yapımı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 33-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 27-33. kilometrelerinde beton hendek yapım çalışmaları devam ediyor.

İzmir-Manisa yolunda bulunan Sabuncubeli Tüneli'nde elektro-mekanik çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle tünelin İzmir-Manisa istikametindeki tüpü ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Sabuncubeli geçişine yönlendiriliyor.

