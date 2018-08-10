HABER

Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 08:32 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ünye-Fatsa-Ordu yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün dağ bandı trafiğe kapandı. Bu nedenle ulaşım, deniz bandındaki köprüden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 47-50 ile 89-94. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 1-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-24. kilometrelerindeki Deriner-1, Deriner-4, Oruçlu, Kapan ve Karataş tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-17.30 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 69-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, sağ taşıma yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile
Soyunma odasında ünlü iş adamına büyük şok!Soyunma odasında ünlü iş adamına büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'da FETÖ operasyonu!

TSK'da FETÖ operasyonu!

Sabahattin Ali'nin Atatürk'e mektubu ortaya çıktı: Atatürk’ten affını istiyor ama...

Sabahattin Ali'nin Atatürk'e mektubu ortaya çıktı: Atatürk’ten affını istiyor ama...

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Soyunma odasında ünlü iş adamına büyük şok!

Soyunma odasında ünlü iş adamına büyük şok!

Son dakika: Sel Rize'yi vurdu! Masur kalanlar kurtarıldı, köy yolları ulaşıma kapandı

Son dakika: Sel Rize'yi vurdu! Masur kalanlar kurtarıldı, köy yolları ulaşıma kapandı

Antalya'da 4 yıldızlı otele haciz! Turistler şaşkınlıkla izledi

Antalya'da 4 yıldızlı otele haciz! Turistler şaşkınlıkla izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.