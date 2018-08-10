Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ünye-Fatsa-Ordu yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün dağ bandı trafiğe kapandı. Bu nedenle ulaşım, deniz bandındaki köprüden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 47-50 ile 89-94. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 1-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 5-24. kilometrelerindeki Deriner-1, Deriner-4, Oruçlu, Kapan ve Karataş tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-17.30 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 69-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, sağ taşıma yoluna yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.
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