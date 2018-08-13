Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım, Ovit geçidinden (eski yol), İkizdere-İspir yönünde ise tünelden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarındaki köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Ünye-Fatsa-Ordu yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün dağ bandı trafiğe kapatıldı. Ulaşım deniz bandındaki köprüden iki yönlü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 48-53. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı Polatlı-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Malatya-Hekimhan yolunun 56-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Söke-Milas yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Göksun-Kahramanmaraş yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.
TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarındaki araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle ulaşım bugün saat 22.00'den itibaren İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştirilecek.
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