Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki istikametinde servis yoluna yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım 16 Ağustos'a kadar Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.
Akseki-Manavgat-Alanya yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 19-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü veriliyor.
İvrindi çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Edremit yolunun 46. kilometresinde bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, her iki yönde birer şeritten gerçekleştiriliyor.
Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım yan yollara yönlendirilecek.
Mersin-Adana devlet yolunun (Serbest Bölge mevkisi) 0-3. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
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