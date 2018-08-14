Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki istikametinde servis yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım 16 Ağustos'a kadar Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.

Akseki-Manavgat-Alanya yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.