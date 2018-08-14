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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 08:19 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki istikametinde servis yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım 16 Ağustos'a kadar Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.

Akseki-Manavgat-Alanya yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 19-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü veriliyor.

İvrindi çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Edremit yolunun 46. kilometresinde bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, her iki yönde birer şeritten gerçekleştiriliyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım yan yollara yönlendirilecek.

Mersin-Adana devlet yolunun (Serbest Bölge mevkisi) 0-3. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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