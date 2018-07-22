Hafta sonunu Ege kıyılarında geçirdikten sonra özellikle İstanbul istikametine dönüşe geçen tatilciler, Balıkesir-Susurluk ve Mustafakemalpaşa-Karacabey karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonunu İzmir, Aydın ve Edremit Körfezi'nde geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesinin ardından karayollarında yoğunluk yaşanıyor.

Tatil için Ege kıyılarını tercih edenler Balıkesir-Susurluk karayolunda, Erdek tarafından gelenler de Mustafakemalpaşa-Karacabey karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatilcilerin dönüş güzergahındaki Karacabey-Bursa karayolunda da araç yoğunluğu bulunuyor.

Trafik polisleri ve jandarma ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği karayollarında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken araçlar ortalama 40 kilometre hızla seyrediyor.

