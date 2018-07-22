HABER

Karayollarında "tatilci" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Hafta sonunu Ege kıyılarında geçirdikten sonra dönüşe geçen tatilciler, Balıkesir-Susurluk ve Mustafakemalpaşa-Karacabey karayolunda yoğunluk oluşturdu

Hafta sonunu Ege kıyılarında geçirdikten sonra özellikle İstanbul istikametine dönüşe geçen tatilciler, Balıkesir-Susurluk ve Mustafakemalpaşa-Karacabey karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonunu İzmir, Aydın ve Edremit Körfezi'nde geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesinin ardından karayollarında yoğunluk yaşanıyor.

Tatil için Ege kıyılarını tercih edenler Balıkesir-Susurluk karayolunda, Erdek tarafından gelenler de Mustafakemalpaşa-Karacabey karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatilcilerin dönüş güzergahındaki Karacabey-Bursa karayolunda da araç yoğunluğu bulunuyor.

Trafik polisleri ve jandarma ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği karayollarında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken araçlar ortalama 40 kilometre hızla seyrediyor.

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Demir ustası, dev silahına patent almak istiyorDemir ustası, dev silahına patent almak istiyor
KPSS belgeleri hatalı düzenlenen adaylar sınavına giremediKPSS belgeleri hatalı düzenlenen adaylar sınavına giremedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik yoğunluk

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.