Hafta sonunu Ege kıyılarında geçirdikten sonra özellikle İstanbul istikametine dönüşe geçen tatilciler, Balıkesir-Susurluk ve Mustafakemalpaşa-Karacabey karayolunda yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonunu İzmir, Aydın ve Edremit Körfezi'nde geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesinin ardından karayollarında yoğunluk yaşanıyor.
Tatil için Ege kıyılarını tercih edenler Balıkesir-Susurluk karayolunda, Erdek tarafından gelenler de Mustafakemalpaşa-Karacabey karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatilcilerin dönüş güzergahındaki Karacabey-Bursa karayolunda da araç yoğunluğu bulunuyor.
Trafik polisleri ve jandarma ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği karayollarında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken araçlar ortalama 40 kilometre hızla seyrediyor.
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