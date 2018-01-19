Karayollarının bazı bölümlerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Karayollarının bazı kesimlerinde kar ve tipinin yanı sıra devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Konya-Antalya yolunun Seydişehir-Akseki kesimi (Alacabel mevkisi), Erzurum-Çat-Bingöl, Ereğli-Ulukışla, Karaman-Mut (Sertavul Geçidi), Kangal-Gürün, Şarkışla-Kaynar-Pınarbaşı, Köprüköy-Horasan-Eleşkirt-Ağrı, Kangal-Alacahan-Hekimhan, Tunceli-Pülümür, Köprüköy-Hınıs, Karayazı-Elmalıdere, Ağrı-Cumaçay-Kağızman ve Kangal-Divriği-Arapgir yollarının kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.
Bu arada, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunun birinci kilometresinde 31 Ocak'a kadar Serbest Geçiş Sistemi (SGS) montaj çalışması yapılacağından ulaşım İzmir yönüne doğru gidiş-geliş olarak sağlanacak.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı-Karapürçek Kavşağı kesiminde görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Samsun Kavşağı-Karapürçek Kavşağı istikametinden sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 8 Şubat'a kadar soldaki iki şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.
Doğankent-Gümüşhane yolunun 4 ila 35 kilometrelerinde bulunan Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 9 Şubat'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak işleyecek.
Şanlıurfa-Akçakale yolunun 9. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik alternatif güzergahlardan ilerliyor.
(AA)
İsrail özür diledi!
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar
Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu
21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
Okuyucu Yorumları 0 yorum