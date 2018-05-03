Karayolu bisikletli çocuklara açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 50 çocuk trafik polisleri eşliğinde karayolunda bisiklet kullandı.

"Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, Bodrum Bölge Trafik İstasyon Amirliğince, Turgutreis Mahallesi'nde "Büyükler trafik kurallarına uyun, biz küçüklere örnek olun" etkinliği düzenlendi.

Zeyyat Mandalinci İlkokulu öğrencileri, trafik polislerinin verdiği reflektörlü yelekleri giyerek, bisikletleriyle trafiğe çıktı. Motorize polis ekiplerinin kontrolünde trafikte seyreden çocuklar, karayolunda bisiklet kullanmanın keyfini yaşadı.

Çocuklara daha sonra trafik polisleri tarafından dondurma ikram edildi.

Okulun müdür yardımcısı Recep Ersoy, yaz aylarında bisiklet kullanımının artması nedeniyle sürücülerin trafikte seyreden çocuklara daha çok dikkat etmesi için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise ilk kez karayolunda bisiklet kullanmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çocukların trafikte konvoy oluşturarak dolaşması bazı sürücüler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

