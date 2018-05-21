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Karayolundaki göçük pikabı yuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

ERZURUM'da sağanak nedeniyle hayat felç olurken, merkez Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi'nde karayolunda göçük meydana geldi.

Karayolundaki göçük pikabı yuttu

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da sağanak nedeniyle hayat felç olurken, merkez Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi'nde karayolunda göçük meydana geldi. Yolun kenarında park halindeki pikap, göçükle oluşan dev çukura düştü. Araç, gittikçe büyüyen çukura gömülürken bir süre sonra görünürde sadece farları kaldı. Araçta kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından saat 15.30 sıralarında Erzurum'da aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Yoğun yağışla birlikte yollar göle döndü. Merkez Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi'nde ise karayolunda göçük meydana geldi. Yolun kenarında park halindeki beyaz renkli pikap, göçükle oluşan dev çukura düştü. Araçta kimsenin bulunmadığı belirtildi. Doğal gaz, elektrik ve iletişim hatlarının geçtiği kanalın üstünde meydana geldiği belirlenen göçüğün ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada araç, git gide büyüyen çukura gömüldü. Bir süre sonra görünürde sadece aracın farları kaldı.
Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Diğer park halindeki araçların da çukura düşmemesi için polis anons yaparak, sürücüleri uyardı. Çevrede toplanıp cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışan meraklı kalabalık, polise zor anlar yaşattı. Aracın çukurdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.Dev çukurun yakınındaki binalarda bulunanlar da korku dolu anlar yaşadı.
Sele neden olan yağış nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bazı kişiler dizlerine kadar suya gömüldü. Bazı kişiler düşmemek için birbirine tutunurken, bir genç de kucağına aldığı kız çocuğunu güçlükle yolun karşısına geçirdi.
Meteoroloji, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmasını istedi.

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Karayolundaki göçük pikabı yuttuKarayolundaki göçük pikabı yuttuKarayolundaki göçük pikabı yuttuKarayolundaki göçük pikabı yuttu

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