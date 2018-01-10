HABER

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş öldü

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:30 | Son Güncelleme 39 dakika önce

- Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki evlerinde ölü bulunan Demir kardeşlerin aynı fabrikada çalıştıkları ve 3 gündür işe gitmedikleri öğrenildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Demir (43) ve kardeşi Mustafa Demir'in (36) Tosunlar Mahallesi'ndeki evlerine giden yakınları, kapının kilitli olması ve telefonlara da cevap verilmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, hareketsiz halde buldukları Demir kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, ağabey ve kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Demir kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan bir tekstil firmasında çalışan Demir kardeşlerin 3 gündür işe gitmediği öğrenildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.