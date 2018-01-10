Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Demir (43) ve kardeşi Mustafa Demir'in (36) Tosunlar Mahallesi'ndeki evlerine giden yakınları, kapının kilitli olması ve telefonlara da cevap verilmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, hareketsiz halde buldukları Demir kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, ağabey ve kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Demir kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan bir tekstil firmasında çalışan Demir kardeşlerin 3 gündür işe gitmediği öğrenildi.
(AA)
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