Kardak gerginliği bitmedi (EK)

Haber- Kamera Yaşar ANTERBODRUM (Muğla), (DHA))TÜRK BOTLARI BÖLGEDE Muğla'nın Bodrum ilçesi karşısındaki Kardak Kayalıkları'nda yaşanan gerginlik, saat 16.00'da, Marmaris Aksaz Deniz Üssü'nden bölgeye gelen 65 ve 82 nolu Türk botların intikalinden sonra sona erdi. Bölgede 3 Türk botunu gören Yunan savaş gemisi, Kilimli Limanına (Kalimnos) çekildi. Bölgede halen 3 Türk sahil güvenlik botu bulunuyor.
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