Kardaş, dereceye giren gençleri ağırladı

Tekirdağ’da kültür ve sanat yarışmalarında dereceye giren gençler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş’la bir araya geldi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünce tüm Türkiye genelinde faaliyete geçirilen kültür ve sanat yarışmalarında il yarışmalarında gösterdikleri başarılı performanslar ile dereceye giren gençler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş’la bir araya geldi.
Ziyarette, gençler arası Tiyatro, Türk Müziği Ses, Gençler Arası Bilgi ve Gençler Arası Şiir Okuma il yarışmalarında dereceye giren gençleri kutlayan Kardaş, bölge yarışmalarında da başarı temennilerinde bulundu.
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