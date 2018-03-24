Kardelen Koleji öğrencisi resim yarışmasında il birincisi oldu

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ‘Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları’ konulu resim yarışmasında Kardelen Koleji öğrencisi il birincisi oldu.
Ticaret İl Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları konulu resim yarışmasında da derece alan Kardelen Koleji öğrencisi, ödülünü Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt’tan aldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciye ve resim öğretmenine katılım belgesi ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Kardelen Eğitim Kurumları İlköğretim Müdür Yardımcısı Barış Bağcı ile makamında görüşen Ticaret İl Müdürü Taygurt, “Başarılarından dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitime ve yarışmamıza sağladıkları katkılarından dolayı Kardelen Koleji Ailesine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
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