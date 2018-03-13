Kardelen Koleji’nde satranç turnuvası düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu ile Özel Kardelen Koleji Eğitim Kurumları işbirliğince gerçekleştirilecek olan ‘Şehitleri Anma Ödüllü Satranç Yarışması’ kayıtları devam ediyor.
Özel Okulu Kardelen Koleji TSF Nevşehir İl Temsilciliği ile ortaklaşa yürütülen Şehitleri Anma ödüllü satranç yarışması, turnuva koşullarına uygun şekilde düzenlenen Kardelen Koleji spor salonunda 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kardelen Koelji’nde düzenlenecek olan satranç turnuvası 6 kategoride olup her kategori 5’er turdan oluşacak. Turnuvada dereceye girecek olan sporculara bisiklet, akıllı kol saati ve satranç takımı hediye edilecek.
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