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Kardelen Koleji’nde veli toplantıları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Nevşehir Özel Kardelen Koleji’nde 5,6 ve 7.sınıf veli toplantıları hafta sonunda devam etti.Kardelen Koleji konferans salonunda düzenlenen veli toplantısı veliler için hazırlanan slayt sunumu ile başlarken daha sonra ise İlköğretim müdürü Faruk Çamcı’nın konuşmasıyla devam etti.

Kardelen Koleji’nde veli toplantıları devam ediyor

Nevşehir Özel Kardelen Koleji’nde 5,6 ve 7.sınıf veli toplantıları hafta sonunda devam etti.
Kardelen Koleji konferans salonunda düzenlenen veli toplantısı veliler için hazırlanan slayt sunumu ile başlarken daha sonra ise İlköğretim müdürü Faruk Çamcı’nın konuşmasıyla devam etti. Çamcı, “Kurum olarak empati, sosyal faaliyetler ve özelikle değerler eğitimine çok önem veriyoruz. Her ay fedakârlık, yardımseverlik, özveri gibi toplumsal içerikli birbirinden farklı değerlerimizi her ayın ilk pazartesi günü rehberlik öğretmeni eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Dönem başından itibaren yürütülen değerler eğitimi etkinliği ile öğrencilere kompozisyon çalışması yaptırıyoruz. Öğrencilerimizin de bu konu da müthiş bir farkındalığı oluştu en ufak bir yanlış nezaket davranışında bulunduklarında özür diliyorlar. Bunların birer toplumsal değer olduğunun bilincinde oluyorlar” dedi.
Okul Müdürü Faruk Çamcı’nın konuşmasının ardından ise öğrenci velileri öğretmenler ile öğrencilerinin durumlarını bire bir yaptığı görüşmeler ile bilgiler aldı.

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