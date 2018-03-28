KARDEMİR 23. Olağan Genel Kurulu

KARDEMİR’in 23. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (KARDEMİR) 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Salonunda yapıldı. Genel kurula KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal, hissedarlar ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, 2018 yılında katma değerli ürünler ve üretim artışlarıyla birlikte satış gelirlerini yüzde 25 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öz, dünya çelik sektörü önceki iki yıla göre 2017 yılında kendisine yeni bir yol haritası çizdiğini kaydederek, “ 2017 yılında dünya ham çelik üretimi yüzde 5,3 oranında artışla 1 milyar 691 milyon tona yükseldi. Bu üretimin yarısını Çin gerçekleştirdi. Türkiye, 37.5 milyon tonla Dünyanın 8. büyük üreticisi konumunda. Türkiye’nin 2017 yılında toplam çelik ürünleri ihracatı yüzde 8,4 artarak 18.3 milyon tona, ihracat değeri ise yüzde 24,1 artarak 13.4 milyar dolar seviyelerine ulaştı. KARDEMİR olarak bizler ise 2017 yılında tüm göstergelerde üretimlerimizi artırdık. Sıvı çelik üretimiz yüzde 10,6 artışla 2 milyon 403 bin tona, nihai ürün üretimimiz yüzde 10,5 artışla 2 milyon 295 bin ton, nihai ürün satış miktarı yüzde 12,7 artışla 2 milyon 326 bin tona, satış gelirlerimiz yüzde70 artarak 3 milyar 973 milyon TL’na,

FAVÖK marjımız yüzde 18,8’e, net karlılığımız ise 251,5 milyon TL’na ulaştı” dedi.

Öz, geçtiğimiz yıl devreye aldıkları çubuk kangal haddehanesinde başta otomotiv olmak üzere, savunma sanayi, beyaz eşya sanayi, mobilya sanayi ve imalat sanayisinde kullanılan katma değeri yüksek yeni çelik kalitelerinin bazılarını ürettiklerini bazılarında ise yeni çelik kalitelerine yönelik çalışmalar ise devam ettiği kaydederek, ray haddehanesinde Ray Sertleştirme Tesisi tamamlanarak 2017 yılında devreye girmesi ile birlikte rayın kullanım ömrünü ve katma değerini artırdıklarını ifade etti.

“Hedef 3,5 milyon ton üretim temposuna kavuşmak”

Yatırımlar hakkında da bilgiler veren KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, stratejik yatırım kapsamında yapımı süren Demiryolu Tekeri Fabrikasında montaj çalışmalarında bazı hatlarda yüzde 99 seviyesinde tamamlandığını belirterek, “ Sıvı çelik üretim kapasitemizin artırılması amacıyla Çelikhane’de bulunan mevcut iki adet 90’ar tonluk konverterlerin 120 tona çıkarılması, yeni bir pota fırını kurulması ve yıllık 1 milyon 250 bin ton kapasiteli yeni bir sürekli döküm tesisi kurulması için gerekli yatırımlara başlandı. Hedefimiz, 2018 yılı sonunda şirketimizi 3,5 milyon ton üretim temposuna kavuşturmaktır. Zonguldak Filyos Beldesinde 2016 yılı sonunda Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından temelleri atılan Filyos Limanının 2020 sonunda tamamlanması, bu tarihe kadar tüm yatırımlarını tamamlayacak olan KARDEMİR’in ihracat potansiyelini daha da artıracaktır. Çevre yatırımlarına ilişkin tüm projeler 2017 yılında ihale edilmiş olup, 2018 yılı sonunda çevre yatırımlarımız tamamlanmış olacaktır. Bunun yanında 4. Hava Ayrıştırma Tesisi tamamlanarak devreye alındı. 30 MW’lık yeni jeneratör yatırımı ile ilgili ilahe süreci ise devam ediyor. 2019’da tamamlanması planlanan bu yatırımlar ile birlikte, proseslerde oluşan atık gazlar enerjiye dönüştürerek bir yandan birim üretimdeki enerji maliyetleri aşağı çekilecek ve elektrikteki iç karşılama oranlarımız artırılacaktır” diye konuştu.

“ Satış gelirlerini yüzde 25 arttırmayı hedefliyoruz”

2018 yılında katma değerli ürünler ve üretim artışlarıyla birlikte satış gelirlerini 25 artırmayı hedeflediklerini de anlatan Öz, “ İnşaat demirinde gümrük vergilerinin sıfırlanması, yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki üreticilerin paylarını artırma çabaları, Çin’in atıl kapasiteler ile ilgili atacağı adımlar, hammadde piyasalarında yaşanacak gelişmeler, Türkiye’nin açık pazar konumu ve son olarak ABD’nin açıkladığı koruma tedbirleri ve küresel ekonominin seyri, 2018 yılında sektöre yön verecek başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Yönetimimiz, 80 yıllık köklü sanayi kültürünün verdiği tecrübe ve vizyoner bakış açısıyla, ekip ruhu içerisinde, katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği sağlayacak, hizmet kalitesi ve verimliliklerimizi artıracak, maliyetlerimizi düşürerek, sıkı piyasa takibi ve tüm satış ve satın almalarda doğru ve hızlı kararlar verecek, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre odaklı yaklaşımla sürdürülebilir bir başarıyı yakalayacak stratejiyi uyguluyor olacaktır” diye konuştu.