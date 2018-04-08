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Kardemir A.Ş. eski yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:40 | Son Güncelleme

Kardemir A.Ş.

Kardemir A.Ş. eski yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan hayatını kaybetti

Kardemir A.Ş. eski yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan hayatını kaybetti.
Karabük iş dünyasının önemli isimlerinden olan Kardemir A.Ş. eski yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan, bugün tedavi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitirdi. 1930 Kayseri doğumlu olan ve 88 yaşında vefat eden Mutullah Yolbulan son iki yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yolbulan’ın vefatı kentte üzüntüye neden oldu.
Yolbulan’ın cenazesi İstanbul’dan Karabük’e getirilerek Salı günü öğle namazına müteakip Ulucamii de kılınacak cenaze namazı sonrası Öğlebeli mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

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