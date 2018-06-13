KARDEMİR işçi alacak

2010 yılından bugüne kadar yapılan yatırım tutarının yaklaşık 1,3 milyar doları bulduğuna vurgu yapan Öz, "KARDEMİR içerisinde adeta yeni bir entegre demir çelik tesisinin kurulduğu bu yatırımlar neticesinde 2017 yılında sıvı çelik üretimimizi 2 milyon 400 bin tonun üzerine taşıdık. Ürün tarafında ise raydaki katma değeri artıran ray sertleştirme tesisimizi tamamlayarak devreye aldık. Türk çelik sektöründe dış ticaret açığının kapatılmasına katkıda bulunacak, katma değeri yüksek stratejik ürünlerle ürün yelpazemizin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verdik. Çubuk Kangal Haddehanemizde bugüne kadar 40 farklı çelik kalitesinde 130 farklı ürünü pazara sunduk." ifadelerini kullandı.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle 2002 yılından bu yana sürdürdükleri yatırımlarla fabrikanın teknolojisini yenilediklerini, kapasitelerini artırdıklarını, katma değeri yüksek ürün çeşitliliği sağladıklarını, eş zamanlı olarak da çevre ve sosyal sorumluluk projelerini sürdürerek Karabük'te toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasına önemli katkılar verdiklerini aktardı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, bir taraftan hizmetini doldurarak emekli olanlar ve devreye alınacak yeni yatırımlarla yaşanan büyüme nedeniyle ihtiyaç duyulan personelin temini için Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

- Otomotiv sektörüne üretim

Çubuk Kangal Haddehanesi'nin otomotiv sektörüne de hitap ettiğini belirten Öz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Otomotiv sektöründe kullanılan ve hemen hemen tamamı ithal ikamesine sahip olan lastik teli, altyapı yatırımları olmak üzere çeşitli sanayi sektörlerinde kullanılan ön gerilmeli beton çelikleri, otomotiv, savunma sanayi ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan bağlantı elemanları için gerekli olan çelik kalitelerinin üretilmesine yönelik çalışmalar ise aralıksız devam ediyor ve daha önce de ifade ettiğim gibi bu yıl yurt dışından ithal ettiğimiz 100 bin tonun üzerinde kaliteli çeliği KARDEMİR üreterek piyasaya sunmuş olacak."

Stratejik yatırım kapsamında yapımı süren Demiryolu Tekeri Fabrikası'nda ise artık sona yaklaştıklarını anlatan Öz, birkaç ay içerisinde devreye alma çalışmalarını başlatacaklarını ifade etti.

Ömer Faruk Öz, fabrikayı 3,5 milyon tona taşıyacak olan 4. Sürekli Döküm Tesisi ve konverter kapasitelerinin artırılması yatırımlarının başlatıldığını kaydederek, sahada hummalı bir çalışma olduğunu aktardı.

- İşçi alımı

İşçi ihtiyaçları olduğunun altını çizen Öz, "Bu yatırımlarla birlikte KARDEMİR'de yaşanan büyüme, beraberinde nitelikli personel ihtiyacını da getirmektedir. Bir taraftan hizmetini doldurarak emekli olanlar ve devreye alınacak yeni yatırımlar ile birlikte yaşanan bu büyüme nedeniyle ihtiyaç duyduğumuz personelin temini için Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü ile görüşmelere başlamış bulunmaktayız." açıklamasını yaptı.

