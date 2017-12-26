Kardemir Karabükspor ikinci yarıdan umutlu

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, Süper Lig'in ikinci yarısında en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirterek, ellerinde kaliteli futbol oynayacak bir takım olduğunu söyledi.

Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan sıkıntıların geride kalacağı inancında olduklarını, buna inanarak göreve geldiklerini bildirdi.

Yönetimi devraldıktan sonra 3 maçı geride bıraktıklarını belirten Ünsal, "Oyuncularımız bu maçlarda yüreklerini ortaya koydular, iyi oyun sergilediler. Biz bunu bekliyoruz. Skor çok önemli tabii ki ama en az skor kadar önemli olan da futbolun ve oyuncunun kalitesi, ahlakı, kamuoyuna verdiği intiba. Bu bizim için üzerinde en fazla duracağımız konulardan bir tanesi." diye konuştu.

- "Çalınan düdüklerle maçı katlettiler"

Hakemlerin kararlarından kaynaklı büyük bir mağduriyet içerisinde olduklarını öne süren Ziya Ünsal, şöyle devam etti:

"Sanki hakemlerin yönetim tarzı, düşmüş bir Karabükspor'u kafalarında belirlemişler. Özellikle de kendileri cezalandırmak adına, bir kere de kendileri düşürmelerin hesabıyla gelmişler maçlara. Adeta şaşırdıklarını görüyorum. 'Bizim kafamızdaki Karabükspor böyle değildi ama nasıl çıktılarda böyle bir oyun sergilediler.' diye şaşırmışlıklarını görüyorum. Maçlarda bocalamalarından anlaşılıyor. Bunu son olarak Trabzonspor maçında da gösterdiler. Çalınan düdüklerle maçı katlettiler. Karabükspor Karabük'ün her şeyi. Taraftarlarımız gecesini, gündüzünü veriyor. Oyuncularımız sahada ayak basmadık yer bırakmıyor. Onlar bu takımın işçileri. Böyle bir emeğin gasbedilmesi, heder edilmesi isyan ettirecek boyutlara gelmekte. Umarım ikinci yarı bütün bunları aşarız. Lütfen, şehrin, takımların kaderini etkileyecek bu yönetimleri yaparken biraz daha dikkatli olmaları noktasında özellikle rica ediyorum."