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Kardemir Karabükspor'a yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 21:18 | Son Güncelleme

Ekonomik açıdan zor günler geçiren Kardemir Karabükspor için "Ateş, daha mavi yansın diye" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı - Karabük Valisi Çeber: "Bizim şu anda sadece desteğe, maddi kaynağa ihtiyacımız var"

Ekonomik açıdan zor günler geçiren Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor için "Ateş, daha mavi yansın diye" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Karabük Valilik Toplantı Salonu'nda konuşan Vali Kemal Çeber, valilik öncülüğünde kulübe maddi destek sağlamak için kolları sıvadıklarını ve bu amaçla kampanya başlattıklarını söyledi.

Kardemir Karabükspor'un Karabük'ün her şeyi olduğunu ve bu takıma sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Çeber, "Bizim şu anda sadece desteğe, maddi kaynağa ihtiyacımız var. Herkesten bizim kadar ellerini taşın altına koymasını istiyorum. Karabük'te yaklaşık 10 bin civarında kamu personelimiz var. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu kampanyada yer alacak ama gönüllülük esastır. Ben vali olarak talebimi arkadaşlarıma ilettim. Biz ne yapabiliriz diyen herkesi bir liradan bir milyon liraya kadar gönlünden ne koparsa kampanyaya davet ediyoruz. Özellikle yurt dışında ve Karabük dışında yaşayan hemşehrilerimizi hedefledik.'' diye konuştu.

Çeber, bir yıl sürecek kampanyada 5 milyon lira destek beklediklerini, kampanyaya destek olmak isteyenlerin cep telefonlarıyla "Karabük" yazıp 1678'e SMS göndermek suretiyle 10 lira bağışta bulunabileceğini, ayrıca Ziraat Bankası Karabük Şubesi'ne açılan hesaplara da para yatırabileceklerini ifade etti.

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