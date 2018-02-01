Kardemir Karabükspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenman, hafif koşuyla başladı.
Teknik çalışmanın yapıldığı yaklaşık 2 saat süren idman, çift kale maçla son buldu.
Antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Cem Özdemir katılmadı.
Kırmızı-mavili ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Metin Türker Tesislerinde kampa girecek.
- Fikret Orman'a tebrik
Öte yandan Kardemir Karabükspor yönetimi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "İstanbul'da bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Fikret Orman'ı tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
(AA)
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