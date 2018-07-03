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KARDEMİR'e yeni yönetim kurulu üyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

KARDEMİR'e yeni yönetim kurulu üyesi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) milletvekili seçilen Şamil Ayrım'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Osman Kahveci getirildi.

KARDEMİR tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, Şamil Ayrım'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine Osman Kahveci̇'nin seçilmesine karar verildiği bildirildi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilmesi nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Şamil Ayrım'ın yerine gelen Kahveci, daha önce Orman Genel Müdürlüğü ile AK Parti'den 24 ve 25. dönemlerde Karabük Milletvekilliği ve bir dönem de KARDEMİR bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.

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bağımsız yönetim kurulu üyeliği Kardemir Osman Kahveci

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