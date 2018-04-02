KARDEMİR'in temellerinin atılışının 81. yıl dönümü

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, 2019 yılının sonuna kadar 3,5 milyon ton üretim seviyesine çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.
Öz, KARDEMİR'in temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, 81 yıl önce sadece 13 hanelik Karabük köyünün eteklerinde temeli atılan demir çelik fabrikalarıyla bugün ülkenin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan KARDEMİR ve ülkenin 78. ili olan 244 bin nüfuslu Karabük kenti bir arada düşünüldüğünde, KARDEMİR'in muhitine sağladığı refah ve medeniyet, ülkesine verdiği haz ve kuvvetin daha iyi anlaşılabileceğini belirtti.
Demir ve çeliğin 81 yıl önce bu kentte doğduğunu, bu kentte büyüyüp geliştiğini, kendisi büyüyüp gelişirken, beraberinde hayat bulduğu Karabük'ü de büyütüp geliştirdiğini ifade eden Öz, şu ifadeleri kullandı:
"Karabük'te doğan demir ve çelik, ülkemizin endüstriyel gelişimine ve sanayileşmesine öylesine büyük katkılar sağladı ki, bugün Türkiye, 37,5 milyon ton çelik üretimiyle dünyanın en büyük 8. üreticisi haline geldi. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük üreticileri arasında ise şüphesiz ki, 1937'den bu yana bir ana gibi çeliği doğuran, büyütüp geliştiren Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın bunda büyük payı vardır."
- "81. yılına yeni hedeflerle girmektedir"
Her doğum gününün, aynı zamanda bir muhasebe zamanı olduğunu aktaran Öz, şunları kaydetti:
"Geride kalan yılların muhasebesini yaparken, edindiğimiz bilgi birikim ve tecrübelerle geleceği de doğru planlamamız gerekiyor. Çünkü yaşamın her alanında hızlı bir değişime şahitlik ediyoruz. Adına globalleşme ya da küreselleşme denilen olgu, dünya ülkeleri arasındaki ticari sınırları kaldırmış durumda. Artık tüm ülkeler ve sektörler, küresel gelişmelere göre kendisine yeni bir yol haritası belirliyor. Önemli fırsatlar ile birlikte içerisinde ciddi riskleri de barındıran bu hızlı değişime ayak uydurmak ve riskleri bertaraf ederek küreselleşmenin getirdiği fırsatlarından daha çok yararlanmak için başarılı bir stratejik yönetim sergilemek zorundayız."
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 1994'te kapatılmasına karar verilen bu tesislerin, özelleştirildiği 1995 yılından sonra 2000'li yılların başında adeta ikinci kez kapanmanın eşiğine geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Özellikle 2002 yılından sonra yaptığı yatırımlarla yeniden ayağa kalkan KARDEMİR, 81. yılına artık yeni umutlarla, yeni hedeflerle girmektedir. Hedefimiz, 2019 yılı sonunda KARDEMİR'i 3,5 milyon ton üretim seviyesine çıkararak, dünya ölçeğinde bir üretime kavuşturmaktır. Hedefimiz, katma değeri yüksek stratejik ürünlerle ürün çeşitliliğini artırmak, böylelikle hem ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına katkıda bulunurken hem de rekabet gücümüzü geliştirmektir. Hedefimiz, tüm üretim proseslerinde maliyetlerimizi azaltırken, ürün ve hizmet kalitemizle birlikte verimliliklerimizi artırmaktır. Hedefimiz, tüm çevre yatırımlarımızı tamamlayarak, daha çevreci bir KARDEMİR olurken, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, hissedarlarımızın, Karabüklülerin ve ülkemizin refah ve mutluluğuna katkı sağlayacak sürdürülebilir bir başarıyı yakalamaktır."
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