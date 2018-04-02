KARDEMİR'in temellerinin atılışının 81. yıl dönümü

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, 2019 yılının sonuna kadar 3,5 milyon ton üretim seviyesine çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Öz, KARDEMİR'in temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 81 yıl önce sadece 13 hanelik Karabük köyünün eteklerinde temeli atılan demir çelik fabrikalarıyla bugün ülkenin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan KARDEMİR ve ülkenin 78. ili olan 244 bin nüfuslu Karabük kenti bir arada düşünüldüğünde, KARDEMİR'in muhitine sağladığı refah ve medeniyet, ülkesine verdiği haz ve kuvvetin daha iyi anlaşılabileceğini belirtti.

Demir ve çeliğin 81 yıl önce bu kentte doğduğunu, bu kentte büyüyüp geliştiğini, kendisi büyüyüp gelişirken, beraberinde hayat bulduğu Karabük'ü de büyütüp geliştirdiğini ifade eden Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Karabük'te doğan demir ve çelik, ülkemizin endüstriyel gelişimine ve sanayileşmesine öylesine büyük katkılar sağladı ki, bugün Türkiye, 37,5 milyon ton çelik üretimiyle dünyanın en büyük 8. üreticisi haline geldi. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük üreticileri arasında ise şüphesiz ki, 1937'den bu yana bir ana gibi çeliği doğuran, büyütüp geliştiren Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın bunda büyük payı vardır."