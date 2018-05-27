Kardeş kavgası kanlı bitti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.
İddiaya göre, Ahmet K. (35) ile kardeşi Halil K. (26) arasında, Belkız Mesire Alanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Halil K, yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek ağabeyini yaraladı.
Ahmet K, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Halil K, jandarma ekiplerince ilçe merkezinde yakalandı.
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