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Kardeş kavgası ölümle sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Baskil ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Ali Munzur Sokak'ta oturan İsmail Alparğu (40) ile ağabeyi Mustafa Alparğu (44) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa Alparğu, tornavida ile kardeşini kalbinden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İsmail Alparğu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan Mustafa Alpağru da Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Elazığ kavga

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