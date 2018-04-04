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Kardeş okul projesi kapsamında Kosova’dan Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kardeş okul projesi kapsamında Kosova Mamuşa Atatürk Lisesi’nden gelen heyet Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.Kardeş okul projesi kapsamında; iki farklı kültürün kaynaştırılması ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi amacıyla Kosova Mamuşa Atatürk Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Edremit’ten kardeş okulları olan Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri ile birlikte Kaymakam Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret ederek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ile ilgili bilgi verdi.Edremit ilçemizden kardeş okul olan Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde ilçemizi ziyaret eden Kosova Atatürk Lisesi 16 öğrenci ile 6 öğretmenden oluşan heyet ilçemizde 5 gün boyunca misafir edilerek proje kapsamında körfez bölgemizde eğitim ve gezi faaliyetlerine katılacaklarZiyarete Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Koç, Kosova Atatürk Lisesi Müdürü Rifat Krasniç, Kosova Mamuşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hilmi Sala ve öğretmen ve öğrenciler katıldı.Ülkemizin Kosova ile güçlü ve sarsılmaz bir kardeşlik bağının olduğunu söyleyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kültürler arası kaynaşma, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren proje kapsamında Kosova’dan Edremit’e gelen öğretmen ve öğrencileri ilçede ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.Eğitim konularıyla ilgili fikir alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette; Kaymakam Sırmalı, Kosava Mamuşa Atatürk Lisesi Öğretmenlerine ve Kosova Mamuşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hilmi Sala’ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Kardeş okul projesi kapsamında Kosova’dan Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kardeş okul projesi kapsamında Kosova Mamuşa Atatürk Lisesi’nden gelen heyet Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.
Kardeş okul projesi kapsamında; iki farklı kültürün kaynaştırılması ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi amacıyla Kosova Mamuşa Atatürk Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Edremit’ten kardeş okulları olan Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri ile birlikte Kaymakam Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret ederek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ile ilgili bilgi verdi.
Edremit ilçemizden kardeş okul olan Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde ilçemizi ziyaret eden Kosova Atatürk Lisesi 16 öğrenci ile 6 öğretmenden oluşan heyet ilçemizde 5 gün boyunca misafir edilerek proje kapsamında körfez bölgemizde eğitim ve gezi faaliyetlerine katılacaklar
Ziyarete Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Koç, Kosova Atatürk Lisesi Müdürü Rifat Krasniç, Kosova Mamuşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hilmi Sala ve öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Ülkemizin Kosova ile güçlü ve sarsılmaz bir kardeşlik bağının olduğunu söyleyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kültürler arası kaynaşma, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren proje kapsamında Kosova’dan Edremit’e gelen öğretmen ve öğrencileri ilçede ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Eğitim konularıyla ilgili fikir alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette; Kaymakam Sırmalı, Kosava Mamuşa Atatürk Lisesi Öğretmenlerine ve Kosova Mamuşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hilmi Sala’ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Kardeş okul projesi kapsamında Kosova’dan Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

Kardeş okul projesi kapsamında Kosova’dan Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

Kardeş okul projesi kapsamında Kosova’dan Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

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