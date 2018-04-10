"Kardeşim İçin Der'a" filminin galası Suriye'de yapıldı

Eren, Suriye’deki iç savaşın 7 yıldır devam ettiğine vurgu yaparak, "Bugüne kadar Suriye'deki iç savaşı içeriden veren olmamıştı. Bu eser de bu boşluğu dolduruyor. Henüz Türkiye’de sinemaseverlerle bu tarz bir film buluşmamıştı. Bizim bu bölgeyi anlamız lazım. Hiç kimse bu hayatta vatansız kalmak istemez. Burada olanların ve vahşetin neticesinde milyonlarca insan vatansız kaldı. Bu işin nasıl başladığını ve neler yaşandığını, Esed zulmünü konu alan bir film yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

TRT'nin katkılarıyla çekilen filmin gösterimi öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, bugüne kadar çok sayıda esere destek verdiklerinin altını çizerek, Kardeşim İçin Der'a filmine de çok değer verdiklerini söyledi.

Gerçekten güzel bir işin ortaya çıktığını ve 13 Nisanda sinemaseverlerle buluşacağını sözlerine ekleyen Eren, şu bilgileri verdi:

"Biz izleyicilerin de filme rağbet göstereceğine inanıyoruz. Filmin galasını da burada yapmak istedik. Suriye’de yapılan ilk gala oldu. Malumunuz Bosna Film Festivali, savaş sırasında yapılan gösterimle başlayan bir festival. Sanat, film aslında toplumsal çatışmaların bir yansımasıdır. Yaşadığımız coğrafyada ise bunun en ağır sonuçlarını görüyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çıkacak sanat eserleri de sanatseverlerle buluşacaktır. Bu filmin bir önemi de Cerablus’ta çekilen sahnelerdir. Bu film, Suriye'de olan biteni Suriyelilerin gözünden anlatıyor. Film, ayrıca, bizim bölgede olup biteni daha iyi anlamamızı sağlayacak."

- "Dışarıdan izleyince akvaryumdan balıkları izliyormuş gibi oluyor"

Yönetmen Murat Onbul, çekimlerin oldukça yoğun geçtiğini ve zaman kaybetmek istemediklerini dile getirdi.

Bölge halkının da bu konuda kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Onbul, emeği geçenlere teşekkür etti.