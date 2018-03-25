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Kardeşinin kazara vurduğu 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:42 | Son Güncelleme

Ordu’da iki gün önce kardeşi tarafından kazara vurulan 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi.Ordu’nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Fevzi çakmak mevkisinde iki gün önce okuldan eve gelen kardeşlerden 11 yaşındaki S.K, ablası odada ders çalışırken babasına ait olan silahla ablası Ebru K.’yi (12) yanlışlıkla vurdu.

Ordu’da iki gün önce kardeşi tarafından kazara vurulan 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
Ordu’nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Fevzi çakmak mevkisinde iki gün önce okuldan eve gelen kardeşlerden 11 yaşındaki S.K, ablası odada ders çalışırken babasına ait olan silahla ablası Ebru K.’yi (12) yanlışlıkla vurdu. Silah sesini duyan anne odada korkunç manzara ile karşılaştı. Otopsi sonrasında evine getirilen Ebru K. bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesine Ebru K.’nin öğretmenleri de katılırken duygulu anlar yaşandı. İnkur Mahalle Muhtarı Selim Yanık, "Bu elim kaza bir kez daha göstermiştir ki silah konusunda çok daha hassas olmalıyız. Ehil kişiler haricinde silah bulunmaması, eğer silah varsa da çocukların erişemeyeceği bir yerlerde olması gerekir. Bu bizim başımıza geldi başka ailelerin başına gelmesin" dedi.
12 yaşındaki Ebru K., cenaze öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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