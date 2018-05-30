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"Kardeşlik sofraları" ile yetimleri ağırlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:24 | Son Güncelleme

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın: - "Temsilcilik olarak Endonezya'nın Açe, Tayland'ın Patani bölgelerinde ve Bosna Hersek'te yetimlerimiz için iftar sofraları kurduk"

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliğince, yurt dışında kurulan kardeşlik sofralarıyla yetimlerin yüzü gülüyor.

Derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki yetim ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Üç kıtadaki 50 ülkede yetimler için sofralar kurulduğunu, harçlıklar dağıtıldığını ifade eden Sargın, temsilcilik olarak da bu yıl üç bölgede iftar programı düzenlendiklerini kaydetti.

"Temsilcilik olarak Endonezya'nın Açe, Tayland'ın Patani bölgelerinde ve Bosna Hersek'te yetimlerimiz için iftar sofraları kurduk." diyen Sargın, şöyle konuştu:

"Yetim ve Kardeşlik Sofrası" adını verdiğimiz bu sofralarda yetim kardeşlerimize Türk insanın sevgisini ve muhabbetini yardımlarıyla beraber iletmeye çalıştık. Bu bölgelerdeki yaklaşık 900 yetim kardeşimizle iftarlarda bir araya geldik. Bölgedeki Türk insanı ve Türkiye sevgisi hemen göze çarpıyor. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtıyoruz."

Sargın, çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Aceh Akdeniz Antalya Deniz Feneri Derneği Endonezya

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