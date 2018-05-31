"Kardeşlik sofrası" 10 ülkede kuruldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Öğrenci Birliği ile İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 10 ülkede "Kardeşlik sofrası" kuruldu.

Anadolu Öğrenci Birliğince yapılan açıklamada, üçüncü geleneksel "Kardeşlik sofrası"nın bu yıl Kudüs, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, New York, Kırgızistan, Somali, Bangladeş, Kıbrıs ve İdlip'te kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, tamamen öğrenciler tarafından toplanan yardımlarla İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonunda, 10 ülkede yetimler için sofralar kurulduğu ve ailelerin ziyaret edildiği bildirildi.

"Kardeşlik sofrası"nın kurulduğu ülkelere, Türkiye'nin muhtelif üniversitelerinden öğrencilerin de giderek organizasyonlara katıldığı belirtilen açıklamada, "Kardeşlik sofrasıyla Dünya Yetimler gününde yetimlerin unutulmaması amaçlandı. Amacımız, onları bir kez daha gündeme taşımak ve üniversite öğrencilerinin bu anlamdaki hassasiyetlerini geliştirmektir." denildi.

