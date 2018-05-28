"Kardeşlik Sofrası" Saraybosna'da kuruldu

İstanbul Kağıthane Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Kardeşlik Sofrası" Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kuruldu.

Kağıthane Belediyesi tarafından Dünya Balkan Dernekleri Federasyonunun iş birliğiyle Saraybosna'daki bir restoranda düzenlenen iftarda yaklaşık bin 500 kişi aynı sofrada buluştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftarda Kağıthaneli vatandaşların Boşnak kardeşleriyle bir araya geldiğini ifade ederek, "Kardeşlik Sofrası"nın Saraybosna'dan önce Kudüs'te düzenlendiğini söyledi.

Dünyadaki tüm Müslümanların ramazan ayında birlik içerisinde dua etmelerini isteyen Kılıç, "Kağıthane Belediyesi olarak çeşitli yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Duaların makbul olduğu şu saatte beraberiz ve tüm Müslümanlara dua ediyoruz." dedi.

