Kardinal Pell, Avustralya'da cinsel istismardan yargılanacak

MELBOURNE (AA) - Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell, 1970'li yıllarda görev yaptığı Katolik kilisesinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla ilgili yargılanacak.

Kardinal Pell’in, çocuklara yönelik cinsel taciz suçlamalarının görüşüldüğü Melbourne Sulh Mahkemesi’ndeki karar duruşması bugün gerçekleşti.

Mahkeme Yargıcı Belinda Wallington, Avustralya’nın en kıdemli Katolik din adamı hakkındaki bazı suçlamalarda yeteri kadar delil bulunduğunu belirterek yargılanmasına hükmetti.

Mart ayında 30'tan fazla şahidin dinlendiği, bazı duruşmaların halka kapalı gerçekleştiği oturumlarda Kardinale hangi suçlamaların yöneltildiği bilinmiyor. Ancak halka açık duruşmalarda, Pell’in 1990'larda Melbourne’daki bir katedralin yanı sıra, 1970'lerde Victoria eyaletindeki bir sinemada ve yüzme havuzunda cinsel istismarda bulunduğu iddiaları mahkemede gündeme geldi.

Öte yandan Pell’in yargılamasına neden olan suçlamalar mahkeme kararı ile gizli tutuluyor.

- Kardinal Pell, iddiaları reddetti